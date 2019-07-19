Минфин предлагает упростить доступ к закупкам госкомпаний самозанятым

Минфин подготовил поправки в законодательство, чтобы распространить на самозанятых меры по поддержке в осуществлении закупок для государственных компаний и корпораций, которые сейчас предусмотрены для малых и средних предприятий. Эта мера будет действовать до 31 декабря 2028 года.

Поддержка включает в себя упрощенное участие в закупках, регламентированные правила участия, сроки оплаты за поставленный товар и т. д.

«Принятие таких поправок позволит обеспечить благоприятные условия деятельности "самозанятыми" гражданами в рамках реализации национального проекта "Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"»,— говорится в сообщении ведомства.

Чтобы получить упрощенный доступ с закупкам, самозанятые должны стоять на учете в качестве налогоплательщиков и не являться индивидуальными предпринимателями.

О том, кто может считать себя самозанятым, и сколько за это нужно будет платить в разных регионах, читайте в материале “Ъ”.