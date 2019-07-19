Дело бывшего ректора Аграрного университета поступило в суд

Пушкинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Виктора Ефимова, бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Он обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, дело пока не принято к производству.

Напомним, что ранее суд продлил фигуранту срок содержания под стражей до 3 августа, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

Виктора Ефимова задержали 15 ноября 2018 года. По данным следствия, он, используя служебное положение, распорядился заключить контракт на проведение научно-исследовательских работ в целях повышения качества подготовки специалистов в 2011 году на сумму 36 млн рублей. Контракт исполнен не был, а деньги были похищены. И если ранее Ефимов вину признавал, то теперь он отказался от признательных показаний.