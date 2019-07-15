Бывшему ректору Аграрного университета продлили срок содержания в СИЗО

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктора Ефимова, обвиняемого по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата). Он пробудет в СИЗО как минимум до 3 августа 2019 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Сторона защиты просила избрать обвиняемому меру в виде домашнего ареста или залога, однако суд в ходатайстве отказал.

Напомним, по данным следствия, Ефимов используя служебное положение, распорядился заключить контракт на проведение научно-исследовательских работ в целях повышения качества подготовки специалистов в 2011 году на сумму 36 млн рублей. Контракт исполнен не был, а деньги были похищены. Виктора Ефимова задержали 15 ноября 2018 года.

Фигурант уголовного дела свою вину признал.