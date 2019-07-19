РБК: правительство не стало ограничивать госзакупки импортной бытовой техники

Правительство России решило не предоставлять российским производителям бытовой техники преференции при госзакупках. Постановление, которым будут введены ограничения на закупку радиоэлектронной продукции иностранного производства федеральными и муниципальными ведомствами, уже утверждено, сообщает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства.
Как отмечает издание, изначально разработанный Минпромторгом перечень радиоэлектронной продукции, на которую вводятся ограничения, был шире. В нем было 22 наименования. В утвержденном постановлении перечень сокращен до 13 позиций.
В Минпромторге не стали комментировать внесенные изменения, так как подписанный документ к ним еще не поступил.
По информации РБК, в итоговый список не были включены:
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