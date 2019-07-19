Криптобирже BTC-E и ее представителям не помог ребрендинг За что в Италии задержали россиянина Дмитрия Васильева

В Италии задержан экс-владелец криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Правда, до сих пор неизвестно, в чем подозревают россиянина. Он известен тем, что был партнером Александра Винника, арестованного в Греции по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. «Коммерсантъ FM» обсудил задержание с участниками криптоиндустрии. Подробности — у Ивана Якунина.

Краткое содержание предыдущих серий: биржа BTC-E, владельцем которой был Александр Винник, была заблокирована после претензий ФБР, самого Винника задержали по подозрению в отмывании $4 млрд, а вкладчики не могли получить деньги назад. Спустя время произошел ребрендинг — BTC-E стала биржой Wex, а новая администрация пообещала вернуть инвесторам их средства. Оператором Wex выступила некая сингапурская компания, владельцем которой и был задержанный в Италии Дмитрий Васильев.

Но и это не все. Случилась сомнительная история с перепродажей актива бойцу ДНР с позывным «Морячок», после чего и Wex заблокировала вывод средств и вызвала гнев трейдеров.

О фигуре Дмитрия Васильева и его роли в этой сделке участникам рынка известно немного, говорит сооснователь и партнер блокчейн-проекта Token Box Владимир Смеркис: «Имя Дмитрия Васильева достаточно долго муссировалось в последние два года. Была история с перепродажей биржи, которая тоже была покрыта мраком. Когда Wex уже функционировала, на ней курсы валют сильно разнились с основными биржами, на которых были действительно большие объемы торгов. Так что, думаю, здесь у правоохранителей могли быть вопросы так же, как у инвесторов, которые хранили свои средства на бирже BTC-E, а затем на Wex. Насколько господин Васильев имел отношение к этим площадкам, мне доподлинно неизвестно.

Но не исключено, что в этой ситуации может быть много теневых историй, которые следователи из разных стран мира расследуют».

Пока в истории очень много неясных моментов. Был ли Дмитрий Васильев бенефициаром? Почему пришли именно за ним, если он к активу уже не имеет никакого отношения? А главное — в чем его подозревают? В итальянской полиции пока хранят молчание. Пресс-атташе российского посольства Дмитрий Гурин отказался комментировать «Коммерсантъ FM» эту тему.

В свою очередь, управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов считает, что это связано с требованиями инвесторов: «Сейчас криптовалютные активы ушли от своих минимумов, в частности, биткойн, что вызвало так называемую очередь кредиторов, которые более активно пытаются вернуть свои инвестиции, предъявлять требования, по их мнению, бенефициарам биржи Wex.

Поэтому это такая небольшая война за активы, которая ведется разными способами.





Если основатель биржи какие-то активы уступит, то, соответственно, это обвинение быстренько растворится. Если нет, значит, инвесторы будут дальше бодаться».

Действительно, в начале этого года инициативная группа трейдеров, которые не могли вывести деньги из Wex, написала больше 50 обращений в российскую полицию. Общая сумма требуемой компенсации — больше $10 млн. Но едва ли им удастся вернуть средства, полагает совладелец криптомаркета Coin Place Станислав Тэо: «Я думаю, обвинение уже никуда не растворится, и никто из тех, кто написал заявление, своих денег не получит. У Wex были проблемы: кассовый разрыв говорит о том, что все долги они покрыть не смогут. Погашение части средств не решит эту проблему. О том, что биржа перестала работать, все уже давно знают, никакого влияния на цену криптовалюты эта новость оказать не может. Если BTC-E занимало значительный рынок, то Wex не был каким-то системообразующим активом. Это просто подчищение каких-то старых хвостов, которые остались с 2018 года».

Как дело Дмитрия Васильева отразится на перспективах Александра Винника — вопрос открытый. Он сейчас находится в греческой тюрьме, его экстрадиции добиваются Россия, США и Франция. По его делу Васильев выступал экспертом. Вероятно, тот, кто выступит экспертом по делу Васильева, тоже окажется на карандаше у следствия, но об этом мы узнаем позже.

Адвокат Александра Винника в пятницу был недоступен для комментариев.