Биткойн разогревает рынок

Владельцы биткойнов подсчитывают прибыль. Курс криптовалюты на торгах в выходные, 22 и 23 июня, по данным CoinDesk, превысил $11 тыс. Столь крупную сумму за биткойн предложили впервые с марта прошлого года. С начала 2019-го стоимость актива увеличилась уже на 142%. С чем это связано? И что сейчас лучше делать: продавать или покупать биткойн?

На данный момент рост электронных денег — это реакция на действия Федеральной резервной системы США, уверен управляющий партнер фонда DTI Александр Бутманов: «Есть абсолютно очевидные корреляции между тем, как Федеральный резерв США сдал свои политические позиции, сильно смягчил денежную политику и даже заговорил о трехкратном понижении ставки до конца 2019 года, и удорожанием разных активов по всему миру таких, например, как “Газпром”, биткойн, S&P. Это, конечно, активы не одного рода, но их резко начали выдергивать наверх после того, как американское ведомство заявило о том, что, скорее всего, денег останется много.

Если через 30 дней, а именно до конца июля, мы простоим выше $10 тыс., есть все шансы, что биткойн вернется на средние значения.

Будет очень сложно пробить $17 тыс., $20 тыс. тем более, но если мы удержимся следующие 30 дней на $12-13 тыс., тогда повышение на 30% к началу осени — вполне реальный показатель. Потребители начнут интересоваться, аналитики писать статьи о том, что криптовалюта — самый прибыльный актив весны-осени 2019 года, в результате это вызовет инерцию и толкнет цены вверх. Поэтому надо просто смотреть на календарь: если к началу августа биткойн все еще будет выше $101 тыс., то, скорее всего, его надо покупать, а если ниже, то, наверное, стоит подождать».

Своего максимума биткойн достиг в декабре 2017 года. Тогда за цифровую валюту давали около $19,5 тыс. А в моменте биткойн оценивали и в $20 тыс. Сооснователь и партнер криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис не сомневается, что нынешний тренд говорит о том, что через несколько лет биткойн преодолеет эту планку: «Инвесторы, которые пережили криптозиму, теперь возвращаются на рынок. Мы знаем, что достаточно большое количество свободных средств на криптобиржах, хранящееся в долларовом эквиваленте, возвращается на рынок и начинает его оживлять. В долгосрочной перспективе биткойн ждет максимальную цену, потому что та отметка, которая была в 2017 году — $20 тыс. — все равно не всецело демонстрирует ценность криптовалюты, и я думаю, что в пределах полутра лет мы преодолеем и этот порог.

За последние три года, когда вокруг биткойна был самый большой хайп, многие люди получили «профессиональное образование», они понимают истинную ценность криптовалюты. Достаточно большое количество же неопытных инвесторов, которые покупали биткойн по $20 тыс. и вынуждены были продавать по $4 тыс., смыло волной. Я думаю, сейчас люди более компетентны, образованы, и мы знаем, что институциональный капитал и крупные фонды заходят на рынок, поэтому я думаю, что здесь, конечно, рост будет более планомерным, но тем не менее все равно нужно быть предельно осторожным при торговле криптоактивами».

Как отмечают эксперты рынка, интерес к цифровой валюте повышается в частности у азиатских инвесторов. Это происходит на фоне торговой войны США и Китая.

Александр Рассохин