Минтранс: новые правила допуска авиакомпаний к международным авиарейсам повысят безопасность

Минтранс прокомментировал законопроект о новых правилах допуска авиакомпаний к международным авиарейсам, о котором ранее сообщал “Ъ”. Новые правила подразумевают в том числе право спецслужб отменять любой рейс в случае угрозы безопасности РФ. Авиакомпании при этом должны будут передавать подробную информацию о каждом рейсе и его пассажирах. Документ может вступить в силу в 2020 году.

В министерстве отметили, что новые правила не повлекут за собой издержки для авиаотрасли. Там заявили, что не намерены устанавливать избыточные нормы.

«Напротив, целью законопроекта является повышение уровня безопасности полетов, усиление контроля за техническим обслуживанием воздушных судов российских эксплуатантов гражданской авиации, а также соблюдение летным и кабинным экипажем режима труда и отдыха при выполнении полетов за пределами воздушного пространства Российской Федерации»,— заявили в Минтрансе (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, если по инициативе поступят какие-то замечания, она будет доработана.

Подробнее о новом порядке допуска авиакомпаний к международным полетам — в материале “Ъ” «В сложных погонных условиях».