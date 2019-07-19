В Нижегородской области назначили начальника управления по защите гостайны

Должность начальника вновь созданного управления по мобилизационной подготовке и защите государственной тайны региона получил Сергей Матвеев, сообщили “Ъ-Приволжье” в областном правительстве. Руководитель второго вновь созданного отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области еще не назначен.

Напомним, оба новых органа власти были созданы по указу главы региона за подписью и.о. губернатора Евгения Люлина 17 июля. Штат будет сформирован из единиц департамента региональной безопасности Нижегородской области, однако его при этом упразднять не планируется, уточнили изданию в пресс-службе правительства. Руководителям вновь созданных подразделений необходимо до 22 июля подготовить структуру каждого подразделения, его численность и положения о работе. Как указ будет выполнять еще не назначенный начальник отдела по профилактике коррупции, не уточняется.

Анастасия Еремина