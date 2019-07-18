При правительстве Нижегородской области появился отдел по профилактике коррупции

Указом губернатора Нижегородской области за подписью и.о. главы региона Евгения Люлина в структуре правительства региона создан отдел по профилактике коррупционных и иных преступлений, а также управление по мобилизационной подготовке и защиты государственной тайны региона. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Штат сотрудников будет сформирован из штатных единиц департамента региональной безопасности Нижегородской области: отделу по профилактике коррупции, который будет подчиняться напрямую губернатору, передадут пять единиц, а управлению по защите гостайны, который войдет в состав департамента, – 14 единиц.

Руководителям новообразованных органов власти необходимо до 22 июля подготовить структуру каждого подразделения, его численность и положения о работе. “Ъ-Приволжье” направил запрос в пресс-службу правительства Нижегородской области, чтобы узнать, кто возглавил оба подразделения.

Анастасия Еремина