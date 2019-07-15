Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 19 июля, сообщают информагентства. Для поддержки журналиста в Киев приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело снимается с рассмотрения до 19 июля на 15:00»,— сообщил представитель суда (цитата по «РИА Новости»).

Ранее прибывшая в Киев госпожа Москалькова сообщила журналистам, что сейчас появилась правовая основа освобождения журналиста: «Сегодня действует постановление Конституционного суда Украины о том, что статьи, которые вменяются Кириллу Вышинскому, не попадают под перечень статей, обязательных для содержания под стражей в качестве меры пресечения» (цитата по ТАСС). Кроме того, уполномоченный по правам человека в России подчеркнула, что за год нахождения господина Вышинского под стражей украинская прокуратура так и не предоставила доказательств его вины.

Омбудсмен также подала прошение на имя судьи об освобождении господина Вышинского под подписку о невыезде. Сам журналист, по словам госпожи Москальковой, готов публично отстаивать в суде свою невиновность.

После распространенной информации о переносе заседания на 19 июля госпожа Москалькова сообщила «РИА Новости», что освобождение из-под стражи как меры пресечения было бы правильным решением. «Процесс, на мой взгляд, должен бы завершиться оправдательным приговором, принесениями ему извинений, и это был бы очень красивый юридический и нравственный шаг»,— добавила омбудсмен.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины, арест продлили до 22 июля. Верховный суд Украины счел это решение законным. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Господин Вышинский утверждал, что арестовали для того, чтобы обменять на осужденного в России режиссера Олега Сенцова.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Из клетки в судебную палату».