Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвое

Корпорация Microsoft представила отчетность за четвертый квартал и весь финансовый 2019 год, завершившийся в июне. Годовая чистая прибыль компании выросла на 137% до $39,2 млрд, выручка — на 14% до $125,8 млрд. Выручка и прибыль в четвертом квартале оказались выше ожиданий аналитиков: выручка $33,7 млрд против прогноза в $32,8 млрд, а прибыль — на акцию $1,37 против $1,21.

Хорошим результатам Microsoft способствовал в первую очередь рост ее облачного сервиса Azure — его выручка в четвертом квартале увеличилась на 64%. Доходы от этого подразделения теперь даже выше, чем от подразделения, занимающегося ОС Windows. Этому способствует переход все большего числа компаний и организаций на использование облачных сервисов. Несколько дней назад Microsoft подписала соглашение с телекоммуникационной компанией AT&T на $2 млрд, сделка в числе прочего предусматривает использование AT&T Azure. В то же время рост выручки Azure замедляется: в третьем квартале он составлял 73%, а годом ранее — 89%.

Акции Microsoft после публикации отчетности выросли на 3%, а с начала года их стоимость увеличилась на 35%.

Яна Рождественская