Microsoft и AT&T договорились о партнерстве на $2 млрд

В среду, 17 июля, корпорации Microsoft и AT&T подписали соглашение, в соответствии с которым телекоммуникационная компания сможет пользоваться облачным сервисом Microsoft Azure и пакетом Microsoft Office 365, включающим набор веб-сервисов. Кроме того, компании будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта и 5G. В заявлении компаний не говорится о сумме сделки, но, по данным Reuters, речь идет о $2 млрд.

Компании будут совместно работать в сфере так называемых граничных вычислений (edge computing), которые, по мнению многих экспертов, призваны заменить или по крайней мере дополнить облачные. Эта технология предусматривает создание многочисленных небольших дата-центров и серверов, которые будут находиться ближе к конечному устройству и позволят повысить скорость вычислений и передачи информации. Развитие «граничных вычислений» вместе с распространением 5G-сетей поможет расширяться сферам, в которых нужны мгновенные решения и допустимы лишь очень малые задержки в передаче информации, например интернету вещей, беспилотным автомобилям и летательным аппаратам.

Кроме того, сделка укрепит позиции Azure на рынке облачных технологий в борьбе с основным конкурентом — Amazon Web Services (AWB). По данным компании Synergy Research Group, доля Azure в первом квартале составляла 13% против 33% у AWB, причем Microsoft наращивает свою долю на этом рынке, в то время как доля Amazon остается относительно неизменной.

Яна Рождественская