Станцию метро «Петроградская» закроют на вход из-за ремонта эскалатора

В связи с проведением работ по ремонту эскалатора в ближайшие дни изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Петроградская».

Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», с 22 по 29 июля по рабочим дням с 07:45 до 10:45 вход в вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 19:30 — ограничен. При этом сроки закрытия, возможно, будут сдвигаться с учетом фактического пассажиропотока.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году в Петербурге начнется капитальный ремонт станции метро «Маяковская».