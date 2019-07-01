Ремонт станции «Маяковская» начнется в 2020 году

Капитальный ремонт станции метро «Маяковская» начнется в 2020 году. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время открытия для пассажиров обновленной станции «Академическая».

По словам господина Беглова, в 2022 году планируется завершить строительство станций «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная», а еще через два года — откроется «Театральная» и вторые выходы со станций «Василеостровская» и «Балтийская».

Напомним, что на «Академической» капитально отремонтировали эскалаторы и модернизировали системы управления, обновили наклонный ход, системы транспортной безопасности, облицовку.