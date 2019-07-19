США обеспокоены усилением военного сотрудничества России и Китая

США не хотели бы сближения России и Китая, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон. Он выразил обеспокоенность усилением сотрудничества двух стран в военной сфере. Как уточнил адмирал, Россия, в частности, активно развивает военное присутствие на Дальнем Востоке.

«Эта угроза с моря представляет собой угрозу самому существованию (США.— “Ъ”), учитывая наличие подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами. Кроме того, развертываются и новые силы»,— сказал военный на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (цитата по ТАСС).

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По его словам, усиление оперативного сотрудничества между Россией и Китаем началось в 2018 году. В качестве примера он привел участие Китая в российских учениях «Восток-2018». Филип Дэвидсон также упомянул недавний пролет российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Японским, Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями. Китай, как отметил адмирал, не выражал протеста из-за полетов, хотя он «выражает протест любой другой стране на планете, которая делает нечто подобное».

«Я думаю, что мы не хотели бы такого результата, чтобы Россия и Китай вместе противостояли международному порядку, который подразумевает свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, а также мировому порядку в целом»,— отметил Филип Дэвидсон.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил заключить трехстороннее соглашение по ядерному оружию с Россией и Китаем. Возможность согласования сделки обсуждалась в ходе телефонного разговора господина Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Китай при этом говорил, что не намерен обсуждать новое соглашение.

Подробности — в публикации “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».