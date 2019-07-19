Росавиация займется расследованием инцидента с самолетом Nordwind в Шереметьево

Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента с самолетом авиакомпании Nordwind в Шереметьево. На борту лайнера, вылетавшего в Ереван, сработал датчик о задымлении. В самолете было 179 человек, из них восемь пострадали при эвакуации.

«Командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу»,— приводит ТАСС сообщение Росавиации.

В ведомстве уточнили, что на борту находились 173 пассажира, два члена летного экипажа и четыре члена кабинного экипажа. Все пассажиры размещены в терминале аэровокзала. Nordwind готовит резервное воздушное судно, оно должно вылететь в Ереван в 4:30.

Шереметьево после инцидента работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, заявила «РИА Новости» директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.