Смотрящий по подъезду

«Ростелеком», уже занимающийся системами «умного дома» и «умного города», в дополнение к ним разрабатывает сервис управления подъездом и придомовой территорией. На этом рынке уже есть решения «ЭР-Телекома», похожий продукт тестирует и МТС. Решение может быть востребованным в новых домах, считают эксперты.

«Ростелеком» разрабатывает экосистему сервисов двойного назначения для домохозяйств и управляющих компаний (УК), рассказали “Ъ” в операторе. Продукт называется «Ростелеком Ключ», в него войдут сервисы придомового видеонаблюдения и «умный домофон», которые будут управляться через мобильное приложение. В перспективе помимо видеокамер в домофонах могут использоваться технологии распознавания лиц и голосовое управление, говорят в «Ростелекоме». Также планируется внедрить возможность генерировать одноразовый ключ для входа в подъезд, например для курьеров. «Ростелеком» также рассчитывает дополнить продукт возможностью дистанционного сбора показаний счетчиков, умным шлагбаумом, цифровым ключом и другими услугами. Оператор планирует представлять сервис УК и жильцам напрямую. Стоимость подписки в компании не называют, но говорят, что проект уже запущен в опытно-коммерческую эксплуатацию на Урале.

В рамках проекта в апреле «Ростелеком» провел тендер на разработку мобильных приложений «Экосистема домохозяйств» для iOS и Android на сумму 83 млн руб., следует из данных на портале госзакупок. Единственную заявку подала компания Redmadrobot. Она выступает технологическим партнером проекта и участвует в его пилотировании, уточнил представитель компании.

Конкуренты «Ростелекома» также заинтересованы в этом рынке. Так, в мае президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев в интервью “Ъ” заявлял, что компания в городах присутствия «хотела бы добиться проникновения в 30–50% на домофонном рынке и стать лидером этого направления в ближайшие четыре-пять лет». В «ЭР-Телекоме» сообщили, что в мае 2018 года запустили «умный домофон» с технологией распознавания лиц, видеонаблюдения, Wi-Fi, возможностью принимать звонки на мобильные устройства и открывать дверь без ключа. Решением пользуются жители 250 тыс. квартир в 33 городах.

МТС проводит пилотный проект по внедрению «умных домофонов» в регионах и совместно с МГТС в Москве, отметили в компании. «МТС Домофон» позволяет управлять доступом в жилых домах и на придомовой территории, получать видеозвонки на мобильное устройство и сохранять информацию в «облаке».

У «МегаФона» есть сервис «Видеоаналитика», который фиксирует нарушение границ охраняемого периметра, регистрирует опасные ситуации и идентифицирует объекты с применением технологии автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. Также оператор запустил решение «Цифровая УК», который позволяет жильцам оплачивать квартплату, обращаться в жилищную компанию и передавать показания счетчиков.

В «Вымпелкоме» говорят, что запускали пилотные продукты, связанные с «умным домом», несколько лет назад, но тогда они не пользовались спросом, а сейчас у компании есть специальные тарифы для умных устройств.

«Ростелеком» выстраивает систему в концепции трехступенчатой иерархии, которая включает управление квартирой, придомовой территорией и системами «умного города», отмечает гендиректор Национального исследовательского института технологий и связи Александр Минов. По его мнению, решение может стать востребованным в новых домах, поскольку обеспечит добавленную стоимость при продаже жилья.

Сейчас на рынке уже много аналогов, которые предлагают телекоммуникационные компании, разработчики и интеграторы, говорит директор развития продукта ФСК Павел Брызгалов. По его словам, зачастую подобные сервисы разрабатываются индивидуально под требования застройщика, который передает их на баланс ТСЖ.

Юлия Тишина