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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

Экс-владелец Антипинского НПЗ настроился на обратный выкуп

Удастся ли компании New Stream провести сделку

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Следственный комитет завел новое уголовное дело, связанное с банкротством Антипинского НПЗ. На этот раз оно касается бывшего гендиректора Геннадия Лисовиченко, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Ущерб от его действий оценили в 35 млн руб. Лисовиченко руководил заводом на протяжении 14 лет, до конца 2018 года. Тем временем бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, который находится в СИЗО по обвинению в хищении почти $30 млн у Сбербанка, намерен вернуть контрольный пакет акций предприятия. В его компании New Stream говорят, что для этого есть все основания. Удастся ли провести сделку? Разбирался Владислав Викторов.


Крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод достроили в 2018 году, кредит на это выдал Сбербанк. Но из-за сложной ситуации в отрасли, связанной с налоговой политикой и искусственным сдерживанием цен на бензин, у НПЗ начались проблемы. К концу 2018-го завод задолжал Сбербанку почти $3 млрд. Уже весной предприятие объявило себя банкротом, и завод перешел к кредитной организации. Но теперь его бывший владелец Дмитрий Мазуров, находящийся под арестом, решил вернуть себе контрольный пакет акций. И как заявил «Ъ FM» представитель компании «Новый поток» Андрей Алтухов, такая возможность у него есть: «Мы рассматриваем вариант обратного выкупа акций, поскольку Дмитрий Мазуров является поручителем по всем кредитам. Сейчас главная задача — это доказать, что он невиновен. Все остальные шаги связаны с развитием компании. Я надеюсь, что в этом непосредственно примет участие Дмитрий Петрович».

В New Stream говорят, что все проблемы предприятия начались после того, как оно перешло Сбербанку. А с июня НПЗ контролирует другая структура, связанная с банком, — ООО «Сокар Энергоресурс». Несмотря на то, что сам Мазуров находится в СИЗО, New Stream рассчитывает выполнить все обязательства перед партнерами. По условиям кредитного соглашения со Сбербанком, Мазуров действительно может вернуть контрольный пакет предприятия, но если с этим согласится сама кредитная организация. Учитывая большие долги предприятия, сделка может быть выгодной для всех, говорит управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Горбачев: «Сбербанк, наверное, может на это пойти с учетом того, что банку всегда выгодно получать деньги обратно. Тем более что выкуп доли предприятия был осуществлен за долги. Я думаю, что сделка совершается от имени юридического лица, где Мазуров является председателем совета директоров.

Технически, если нужна его подпись, она может быть поставлена по доверенности. Здесь важно, что в этой сделке Мазуров представляет юридическое, а не физическое лицо».

В самом Сбербанке отказались комментировать тему обратного выкупа акций Антипинского НПЗ. Скорее всего, в этой истории не все так просто, и вряд ли Дмитрий Мазуров захочет платить за то, чтобы вернуть свой бизнес. Сам по себе Антипинский НПЗ — проблемный актив, не исключено, что договариваться придется напрямую с компанией Socar, совладельцем завода, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович: «Речь идет о том, чтобы реализовать схему, которая позволила бы вернуть хотя бы часть своих собственных инвестиций, может быть, через схему с участием иностранных акционеров или азербайджанского Socar, потому что до сих пор непонятно, что сама нефтяная компания собирается делать с этим самым заводом. Мало того, что на нем висят долги, так и в условиях того, что для России этот бизнес и актив проблемные, договориться о схеме, которая всех устроит, будет сложно».

Впрочем, для самого Дмитрия Мазурова сейчас важнее решить проблемы с законом. В СИЗО он пробудет до 12 сентября. Тем временем Антипинский НПЗ 18 июля вернулся к работе. Как сообщили в Сбербанке, новые владельцы уже привлекли финансирование и вновь запустили производство.

Дмитрию Мазурову грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он называет обвинения фарсом. По его словам, Сбербанк, который инициировал дело, оказывает давление на следствие.

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