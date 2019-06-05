SOCAR вошла в капитал Антипинского НПЗ

Азербайджанская SOCAR получит операционное управление над Антипинским НПЗ и месторождениями в Оренбургской области. Ее совместное предприятие со Сбербанком «Сокар Энергоресурс» купило 100% акций Vikay Industrial, которая владеет 80% НПЗ. О том, что СП намерено обеспечить загрузку НПЗ, который находится в процессе банкротства, “Ъ” сообщал 3 июня.

СП азербайджанской SOCAR (60%) и Сбербанка (40%) «Сокар энергоресурс» купило кипрскую структуру Vikay Industrial, за счет чего получило 80% акций АО «Антипинский НПЗ». Эта компания владеет Антипинским НПЗ и месторождениями в Оренбургской области, остальные 20% принадлежат однокурснику президента РФ Владимира Путина Николаю Егорову. Сейчас Антипинский НПЗ остановлен из-за нехватки оборотных средств для покупки нефти.

«Ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты»,— отметили в Сбербанке. Проект поддерживается азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление, добавили в банке:

«SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности».

О создании СП “Ъ” сообщал 3 июня. Предполагалось, что в процессе банкротства завода оно будет заниматься процессингом. Пакетом 60% «Сокар Энергоресурс» владеет кипрская структура азербайджанской компании Socar Russia Investments Ltd, еще 40% — у Сбербанка (через «СБК Комплект»).

Мощность первичной переработки Антипинского НПЗ — 9 млн тонн нефти в год, завод может выпускать бензин и дизтопливо класса «Евро-5». Запасы нефтяных месторождений — 45,5 млн тонн по категориям С1+С2, промышленная добыча не начиналась, к 2024–2025 годам планировалось добывать 4 млн тонн в год.

Дмитрий Козлов