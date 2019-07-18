Минфин поддержал отмену льготы по НДС для пальмового масла

В Минфине позитивно оценили идею отмены льгот по НДС на пальмовое масло.Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов также назвал продукт вредным, однако признался, что министерство еще не получало официальных документов для согласования.

«Очень хорошая инициатива. Пальмовое масло вредное. Минфин инициативу еще официально не получал,— сказал господин Сазанов (цитата по «РИА Новости»).— Инфляционные риски, конечно, надо просчитать, смотреть. Но мы пока это не считали».

Напомним, по итогам встречи депутатов с председателем правительства председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пальмовое масло в России лишат льгот. Сейчас оно облагается налогом только в 10%. Среди прочего обсуждались жалобы граждан на повсеместное использование в пищевых продуктах пальмового масла.

Пальмовое масло — один из самых используемых в производстве молочных продуктов растительных жиров. Минсельхоз ранее предлагал запретить добавлять растительные жиры в молочные продукты. С 1 июля 2018 года должны были вступить новые правила маркировки молочной продукции, содержащей растительные жиры, но позднее эту категорию по инициативе производителей молока исключили из списка товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации.