Госдума планирует лишить пальмовое масло льготы по НДС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пальмовое масло лишат льгот. Об этом он рассказал по итогам встречи депутатов с председателем правительства, на которой обсуждались вопросы, связанные с реализацией национальных проектов.

Среди прочего обсуждались жалобы граждан на повсеместное использование в пищевых продуктах пальмового масла. «По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы»,— сообщил господин Володин 17 июля.

Пальмовое масло — один из самых используемых в производстве молочных продуктов растительных жиров. Минсельхоз ранее предлагал запретить добавлять растительные жиры в молочные продукты. С 1 июля 2018 года должны были вступить новые правила маркировки молочной продукции, содержащей растительные жиры, но позднее эту категорию по инициативе производителей молока исключили из списка товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации.