В Санкт-Петербурге полицейских задержали по подозрению в подкидывании наркотиков

В Санкт-Петербурге были задержаны трое сотрудников полиции по подозрению в подкидывании наркотиков прохожему и вымогательстве у него 500 тыс. руб., сообщает «Фонтанка». Трое сотрудников полиции — оперуполномоченный 75-го отдела полиции Невского района Максим Гулемпинченко, сотрудник отдельной роты патрульно-постовой службы Сергей Володченко и бывший сотрудник 70-го отдела полиции Невского района Анатолий Лебединский — написали заявление о явке с повинной в следственном отделе следственного комитета Невского района.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту вымогательства сотрудниками полиции взятки в размере 500 тыс. руб. (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ), отпустив подозреваемых под подписку о невыезде. По версии следствия, 12 июля сотрудники инициировали личный досмотр прохожего, после чего якобы нашли у него пакет с порошкообразным веществом и потребовали 500 тыс. руб. за то, чтобы уголовное дело о хранении наркотиков не было возбуждено.

Напомним, вчера, 17 июля, в Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленинградской области по подозрению в подкидывании наркотиков подростку и вымогательстве у него 300 тыс. руб. Росгвардия назначила служебную проверку по данному факту.

Отметим, что 70-й отдел полиции Невского района, где раньше работал один из подозреваемых, стал известен в прошлом году, после того как шестерых его сотрудников обвинили в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, служебном подлоге, грабеже и хранении наркотиков. При вынесении приговора в апреле этого года из всего перечня инкриминируемых статей устояло лишь пять — обвинительный приговор вынесли четверым полицейским. Двоих сотрудников 70-го отдела УМВД России по Невскому району суд оправдал.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Допросы в полиции дошли до суда».

Марина Царева, Санкт-Петербург