В Петербурге сотрудников Росгвардии задержали по подозрению в подкидывании наркотиков

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленинградской области по подозрению в подкидывании наркотиков подростку и вымогательстве у него 300 тыс. руб. Росгвардия назначила служебную проверку по данному факту. «В случае установления вины данные сотрудники будут уволены, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 16 июля, когда двое сотрудников вневедомственной охраны остановили подростка, после чего якобы изъяли у него наркотическое вещество и потребовали взятку в размере 300 тыс. руб. за несоставление протокола. Как сообщает «Фонтанка», подросток отдал им 40 тыс. руб., а затем позвонил по номеру 112 и сообщил об инциденте.

Сотрудники вневедомственной охраны были задержаны оперативниками экономической полиции Красногвардейского района по подозрению в получении взятки с вымогательством в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). «Создав видимость изъятия наркотических средств и привлечения заявителя к уголовной ответственности, то есть создав условия, при которых потерпевший был вынужден передать денежные средства в виде взятки в сумме 300 тыс. руб.»,— сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела. Оба сотрудника задержаны на двое суток.

Марина Царева, Санкт-Петербург