Лондон отрицает принадлежность задержанного Ираном судна Великобритании

Судно, задержанное Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, шло под британским флагом, сообщило иранское агентство YJC со ссылкой на информированный источник. По его данным, Великобритания и США не желали нового витка напряженности в отношениях с Ираном, поэтому хотели, чтобы танкер числился за ОАЭ. Лондон факт принадлежности судна Великобритании отрицает.

«В настоящее время нам неизвестно о каких-либо связях британцев с этим судном»,— цитирует Reuters заявление представителя британского правительства.

КСИР задержал иностранное судно 18 июля. На борту находились 12 членов экипажа танкера. По данным агентства Fars, которое ссылается на заявление КСИР, танкер перевозил «миллион литров контрабандного топлива».

Напомним, 4 июля в Гибралтарском проливе был задержан иранский танкер Grace 1. По версии местных властей, судно должно было в обход санкций доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицал и пообещал не оставить без ответа задержание своего танкера.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Пираты Ормузского пролива».