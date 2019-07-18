Нестабильная стратегическая стабильность

Возобновление серьезных российско-американских переговоров по стратегической стабильности и прошедшие в Женеве консультации можно только приветствовать. Процесс сдвинулся с мертвой точки: Россия и США намерены всерьез обсуждать тематику стратегической стабильности и работать над тем, чтобы избежать риска новой гонки вооружений и ядерной войны. Эти переговоры нельзя трактовать как улучшение двусторонних отношений — об этом говорить рано, но это четкое подтверждение того, что стороны не намерены допустить неконтролируемую конфронтацию.

Запуск диалога по стратегической стабильности стал возможен только в контексте завершения расследования Роберта Мюллера. То, что спецпрокурору не удалось доказать факт сговора (которого не было) между командой Трампа и Кремлем в 2016 году, и завершение расследования создало предпосылки для активизации российско-американских контактов, облегчило сам процесс диалога с Россией для администрации Трампа. Путин и Трамп встретились в Осаке, решили интенсифицировать диалог по стратегической стабильности, и первый шаг на этом пути был сделан в Женеве.

Если бы результаты расследования Мюллера были бы иными, то эти переговоры либо не состоялись, либо прошли в усеченном режиме и с менее позитивными результатами.

Проведение переговоров в Женеве свидетельствует о том, что США решили отказаться от использования шантажа гонкой вооружений как инструмента конфронтации. Когда администрация Трампа рушила ДРСМД, вместо того чтобы вести переговоры с Россией, она предъявляла ей ультиматумы, которые исключали саму возможность проведения переговоров. Утверждалось, что так как США гораздо более крепки экономически, они могут позволить себе гонку вооружений, а Россия — нет, чтобы не надорваться и не повторить опыт СССР. От России ждали уступок ради возвращения США за стол переговоров.

Существовали серьезные опасения того, что администрация Трампа выбрала подобную модель поведения, однако переговоры в Женеве показали, что это не так. Я думаю, немаловажную роль в этом отказе сыграл факт приобретения Россией новейших систем вооружения, которые были продемонстрированы еще в 2018 году — гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности, гиперзвуковые ракетные планирующие комплексы и подводные дроны, оснащенные ядерными вооружениями. Россия послала четкий сигнал США, что приобретение этих вооружений позволяет ей не участвовать в новой гонке вооружений. Сам факт наличия данных вооружений у России обеспечивает ее полную безопасность — сдерживающий потенциал, потенциал ответного гарантированного удара, неприемлемого для противника вне зависимости от количественного и качественного развития стратегических оборонительных и наступательных систем США.

Если США примут решение серьезно нарастить свой арсенал ядерного оружия, России не надо будет делать так же, так как ее безопасность уже обеспечена.

Что касается итогов переговоров в Женеве, то очень важно, что состоялся концептуальный диалог по стратегической стабильности, начиная с азов. В условиях фундаментальной трансформации военно-технического ландшафта предстоит заново переосмысливать риски, существующие в сфере военно-стратегической стабильности, поскольку обеспечить ее архитектурой юридически обязывающих соглашений уже невозможно. Вся эта архитектура, за исключением договора СНВ, уже развалилась: нет договора по ПРО, нет договора по РСМД, очевидно, не вступит в силу договор ДВЗЯИ, существуют большие вопросы по поводу продления СНВ-III.

Что означают фундаментально изменившиеся условия?

На переговорах в Женеве обсуждалось формирование ядерной многополярности, когда Россия и США ориентируются в своей ядерной политике не только друг на друга, но и на третьи страны. Также это новые военно-стратегические технологии, приобретение неядерными вооружениями де-факто стратегических свойств. Это и высокоточные неядерные вооружения, и кибервооружения, и космическая проблематика, размещение оружия в космосе и противоспутниковые вооружения.

Крайне важный итог состоявшихся переговоров — предложение России включить в ограничительные потолки договора СНВ-III часть новейших российских систем, то есть распространить на них все механизмы транспарентности и контроля, которые существуют в рамках договора.

Дело в том, что те гиперзвуковые системы, которые были созданы Россией, частично подпадают под определения СНВ-III, а частично нет.





Создание этих систем вызвало у США серьезную озабоченность. Некоторые американские военные эксперты и политики заявили, что Россия запускает новую гонку вооружений и стремится заполучить стратегическое превосходство над США.

Однако предложение Москвы свидетельствует о том, что это не так.

Россия дает понять, что данные вооружения рассматриваются ей как вооружения ответного, а не первого удара, а значит, носят стабилизирующий характер, а не наоборот.

Включив их в потолки СНВ-III, Россия дает понять, что их количество не будет бесконтрольно наращиваться. Данное предложение является попыткой продления СНВ-III.

Между тем в США нет единой позиции по этому вопросу. Администрация Трампа расколота, Пентагон выступает за продление. Главный противник — советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Будет продлен СНВ-III или нет, пока неясно. Пока же администрация Трампа носится с идеей переговоров по сокращению ядерных вооружений вместе с Китаем и выработки трехстороннего соглашения. В силу абсолютной нереализуемости этой инициативы, поскольку Китай никогда на это не пойдет, это выглядит как попытка администрации Трампа найти повод не продлевать СНВ-III и при этом внести раздор в российско-китайские отношения.