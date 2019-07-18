Дела нашли на чемодановской трассе

В Пензенской области шесть человек привлечены к административной ответственности за участие в перекрытии дороги после массовой драки между жителями села Чемодановка. В столкновении между коренным и цыганским населением села погиб один человек, еще четверо пострадали. Люди вышли на трассу М-5 «Урал» после того, как их не устроили заявления властей, призывавших отказаться от участия в народном сходе и разойтись по домам.

Шесть жителей села Чемодановка Пензенской области привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, и связанная с созданием помех движению пешеходов или транспортных средств). Решение принимал Бессоновский районный суд. Как пояснили в суде, сельчанам назначили штрафы в размере 10 тыс. руб., несколько человек привлечены к обязательным работам на срок от 40 до 60 часов. Сколько еще материалов поступит в суд в связи с перекрытием трассы в районе села Чемодановка, в суде затруднились сказать.

Максимальное наказание по статье, вмененной жителям Чемодановки,— штраф до 20 тыс. руб., обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Согласно базе дел Бессоновского районного суда, 12 июля рассматривалось дело в отношении местного жителя Николая Степашина, 16 июля привлечены Дмитрий Паршин и Вера Боброва, 17 июля — Надежда Мальцева, Олеся Тезятева и Юрий Долгов. Кто конкретно получил какие наказания, в суде сказать не смогли.

Как сообщал “Ъ”, массовая драка в Чемодановке произошла 13 июня после того, как днем ранее на местном озере молодые цыгане приставали к девушкам и угрожали им насилием. 13 июня около 22 часов группа мужчин пришла к улице, где компактно проживали цыгане, для разговора, но там их встретили с ножами, топорами, битами и кусками шифера. В потасовке участвовали около 200 человек, было разбито несколько автомобилей, пять человек получили серьезные травмы, двое из них были госпитализированы. Один из попавших в больницу мужчин, 34-летний Владимир Грушин, скончался следующим вечером.

На следующий день после драки по селу распространился слух о том, что в Чемодановку едут цыгане из соседних поселков и регионов. Вечером порядка тысячи местных жителей вышли к сельскому Дому культуры с требованием наказать виновных в массовой драке, а также выселить из села всех представителей цыганской диаспоры.

На народный сход в Чемодановку приехали губернатор области Иван Белозерцев и и. о. начальника УМВД по Пензенской области Вадим Ковтун. Они пытались успокоить сельчан и призывали их разойтись по домам. Местные жители, которых не устроили выступления представителей власти, направились к трассе М-5 «Урал» и перекрыли ее. Лишь ближе к полуночи сотрудникам ОМОНа удалось оттеснить людей с трассы и восстановить движение. Несколько человек задержали, но вскоре их отпустили.

Все цыгане села Чемодановка и соседнего села Лопатки на следующий день после потасовки покинули свои дома и до сих пор не вернулись.

После событий 13 июня были арестованы 28 человек, все представители цыганской диаспоры. Возбуждены уголовные дела по п. «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 и п. «а», «ж», и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследованием по указанию руководителя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина занимается следственный отдел по особо важным делам третьего следственного управления ГСУ СКР.

Сергей Петунин, Саратов