Протесту помешала политика

Митинг в столице Удмуртии против размещения переработки отходов 1-2 классов опасности в Камбарке собрал по разным оценкам от 300 до 700 участников. Несмотря на то, что эта тема горячо обсуждается в соцсетях, массовой акция протеста не стала. Организаторы намерены и дальше инициировать митинги, чтобы добиться проведения референдума. Эксперты полагают, что развитию протеста на злободневной теме мешают придание ему политической окраски.

За несколько минут до начала митинга вечером 5 июля на площадке у монумента «Навеки с Россией» в Ижевске присутствовало пара сотен человек. В толпе были рассредоточены красные знамена, флаги КПРФ и Российского социалистического движения, а кто-то пришел с флагом Кубы. Впрочем, партийные лидеры на акции замечены не были, присутствовал только руководитель фракции КПРФ в госсовете Удмуртии Алексей Конорюков. Несколько человек стояли с плакатами.

Выступавшие на митинге высказывались против переформатирования бывшего объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке в комплекс по переработке отходов 1-2 класса опасности. По их мнению, такое сооружение необходимо размещать подальше от густонаселенных территорий. Завод в Камбарке расположен в черте города рядом с рекой Камой, так что есть риски экологических бедствий, говорили участники акции. Кроме того, они считают, что такое соседство будет пагубно сказываться на здоровье местного населения, приведет к дальнейшему росту случаев онкологических заболеваний.

На митинге дали слово жителям Камбарки, а также Сарапула и Нижнекамска. Тему размещения переработки опасных отходов в Удмуртии активно обсуждают и в соседних регионах — Башкирии, Татарстане и Пермском крае.

Объект по уничтожению химоружия в Камбарке работал в 2006-2011 годах. Согласно недавно опубликованному постановлению правительства России он будет перепрофилирован в производственно-технологический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности мощностью 50 тыс. тонн в год. В этом году планируется начать разрабатывать проект, заказчиком выступает «Росатом», его представят на общественное обсуждение в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года. Всего в России таким образом решено перезапустить четыре объекта, использовавшихся для уничтожения химического оружия. Это предусмотрено федеральным проектом «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в рамках национального проекта «Экология».

Участники вновь отметили, что до сих пор неизвестно, какие именно отходы хотят перерабатывать в Камбарке и по какой технологии, при этом часто звучали заявления, что свозить в Удмуртию будут радиоактивные отходы. Ранее представители ФГУП «РосРАО» опровергли подобные предположения. Что именно будет перерабатываться в Камбарке, будет известно, когда специалисты проведут анализ, какие именно отходы образуются в Удмуртии и ближайших регионах. «Чтобы предприятия, организации, образующие такие отходы, не сбывали это абы кому, а отдавали государственной структуре, гарантирующей должную обработку и утилизацию, чтобы отдельные компоненты отходов были максимально возвращены в хозяйственный оборот, необходимо высокотехнологичное производство»,— говорил на встрече с местными жителями 13 июня первый заместитель директора «РосРАО» Максим Корольков.

Однако участники митинга считают, что для переработки отходов лучше найти другое место. «Я однозначно уверен, что таким отходам не место в Удмуртии. Наша республика славится уникальной природой, Камой, живописными местами. Наши внуки и последующие поколения точно не скажут нам спасибо, если такой завод появится в республике», — отметил в разговоре с корреспондентом “Ъ-Удмуртия” известный удмуртский путешественник Андрей Перевозчиков.

Юрист-эколог Ия Боронина, присутствовавшая на митинге, рассказала “Ъ-Удмуртия”, что намерена в ближайшие дни опубликовать законопроект, предлагающий запретить ввоз в республику опасных отходов. «Нам нужно собрать по нему 10 тыс. подписей, чтобы его рассмотрел госсовет Удмуртии. Также мы готовим инициативу по проведению местного референдума. Никто нигде не говорит, что Россия подписала Базельскую конвенцию — международный договор, по которому в нашу страну разрешено ввозить опасные отходы со всего мира — мы получим сточную канаву. Где наберут 50 тыс. тонн в год? Вот где, а травиться-то нам с вами»,— отметила она.

Представители властей на митинге не присутствовали. Ранее была создана рабочая группа при участии Общественной палаты Удмуртии. Она намерена заниматься контролем за всем ходом проработки проекта по комплексу в Камбарке. В настоящее время в Камбарке Общественная палата проводит встречи с местным населением, специалисты отвечают на вопросы, по которым уже есть ясность, и собирают вопросы, ответов на которые пока нет.

Власти Удмуртии выступают за размещение переработки отходов в Камбарке. Ранее эту тему в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» комментировал глава республики Александр Бречалов. «Раньше там уничтожалось химическое оружие. Химическое оружие — не отходы 1 и 2 класса. Это в тысячу раз менее опасно, но опасность есть. Поэтому все процессы, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией, должны быть открыты и на контроле общественности. Мы понимаем, что вопросы людей обусловлены и переживания справедливы, и стараемся максимально открыто общаться. Во-первых, и это главное, когда в Камбарке и Кизнере была реализована программа по уничтожению химического оружия, то в тот период было проведено 74 тысяч тестов. Постоянно проверяли воздух, воду, почву и так далее. Все тесты показали нормальные результаты»,— заявил господин Бречалов.

На митинге от требований проведения референдума и запрета по ввозу радиоактивных отходов на территорию Удмуртии инициаторы акции из РСД перешли к лозунгам политического характера — призвали уйти в отставку главу региона. Политтехнолог Константин Труфанов, наблюдавший за митингом, считает, что массовым он не стал по причине присутствия политических лозунгов. «На мой взгляд, людей отталкивает, что потенциально важная злободневная экологическая тема превращается в некую политическую, партийную акцию, обилие флагов каких-то левых идей, требование отставок, начиная с руководства региона и заканчивая руководством страны. Видно, что организаторы акции не ставят во главу угла цель разобраться во всей этой истории: действительно есть ли вред, какой он, на каких этапах будет проявляться, какая система защиты может быть. Для них, на мой взгляд, это не важно. Важен некий внешний эффект, протест, погромче лозунги. Но людей не обманешь»,— отмечает господин Труфанов.

По его мнению, это привело к тому, что вместо ожидаемых нескольких тысяч акция протеста в столице региона собрала участников не больше, чем в маленьком городке Камбарке 22 июня. По разным оценкам на митинге в столице Удмуртии присутствовало от 300 до 700 человек, в Камбарке в подобной акции приняло участие около 400 человек. 6 июля она прошла и Сарапуле, и тоже была немногочисленной.

Михаил Красильников