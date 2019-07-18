На капитальный ремонт в Ленобласти в этом году направят 2,7 млрд рублей

Фонд капитального ремонта в Ленобласти в этом году выделит около 2,7 млрд рублей подрядным организациям на проведение работ по капремонту многоквартирных домов. Из них за первое полугодие уже выплачено 1,1 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего с начала года в Ленобласти отремонтировано 586 домов и выполнено 232 вида строительно-монтажных работ, включая ремонт фасадов, крыш, фундаментов, подвалов и коммунальных систем.

Больше всего объектов будет отремонтировано в Бокситогорске, где в этом году пройдет День рождения Ленобласти. На капремонт в этом городе направлено 377 млн руб. Готовность объектов в Бокситогорске на данный момент составляет 80%.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что администрация Ленобласти направит 2 млрд руб. за три года для завершения строительства проблемных домов.