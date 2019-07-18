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Власти Ленобласти направят 2 млрд рублей за три года на решение проблемы долгостроев

На завершение строительства проблемных домов в качестве софинансирования администрация Ленобласти планирует направить 2 млрд рублей за три года. Из них в текущем году на эти цели будет выделено 300 млн руб., в 2020 году — 700 млн руб., в 2021 году запланировано направить 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, для решения проблемы долгостроев в Ленобласти к сентябрю зарегистрируют региональный фонд помощи дольщикам штатной численностью 16 человек. Губернатор региона Александр Дрозденко поручил отдавать предпочтение самим дольщикам при формировании кадрового состава фонда.

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