Фонд помощи дольщикам появится в Ленобласти к сентябрю

Региональный фонд помощи дольщикам появится в Ленобласти до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе о правительства 47 региона.

Предполагается, что пилотный проект фонда, на котором будут отработаны механизмы бюджетных процессов и юридические конструкции, запустят до конца текущего года. Правительство Ленобласти уже направило в АО «Дом.РФ». данные о проблемных объектах региона.

Напомним, что ранее Госстройнадзор Ленобласти направил в Минстрой РФ список из 24 компаний-застройщиков Ленобласти, находящихся на разных стадиях банкротства. По данным областного Госстройнадзора, сегодня в федеральном реестре насчитывается всего 451 обманутых дольщиков, но в ближайшее время их количество возрастет до 10,3 тыс. человек. Их число может значительно вырасти за счет еще 6,8 тыс. человек, купивших квартиру у пока не признанных несостоятельными застройщиков, но уже сорвавших сроки реализации своих объектов.