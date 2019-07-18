«Яндекс» запустит новые интерактивные ответы

«Яндекс» планирует запустить новый рекламный формат, визуально схожий с так называемыми колдунщиками — интерактивными элементами под одним из результатов поисковой выдачи, рассказал “Ъ” источник на рекламном рынке. По словам собеседника, сейчас рекламный инструмент находится на стадии бета-тестирования, а позднее станет доступен рекламодателям.

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ». «Нам важно тщательно оценить влияние нового рекламного инструмента на пользовательский опыт и определить требования к содержанию рекламных объявлений. Кроме того, нам не менее важно учесть ожидания наших партнеров-рекламодателей, предоставив им равные возможности использования такого инструмента»,— заявили в компании, не уточнив даты релиза инструмента.

Исходя из скриншота инструмента (есть у “Ъ”), новый формат представляет собой интерактивный рекламный блок, в котором под подробным описанием размещена карусель с изображениями. Сейчас похожий формат доступен для проектов «Яндекса», например, «Недвижимости» или «Музыки», убедился “Ъ”. Невозможность добавить «колдунщики» на других проектах на коммерческих условиях вызвала претензии со стороны других компаний, например, билетных операторов, а также Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС. По мнению источника “Ъ” на рекламном рынке, новый инструмент «Яндекса» может стать «решением проблемы с возмущенными рекламодателями».

Напомним, в начале июля онлайн-сервисы Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и ivi заявили, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, отдавая преимущество тем сайтам, которые связаны с компанией. По их словам, для этого используются «колдунщики» — специальные интерактивные элементы, которые занимают первые позиции на странице после поискового запроса и отодвигают информацию конкурентов.

Дмитрий Шестоперов