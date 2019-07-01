Пять онлайн-сервисов требуют от «Яндекса» доступ ко всем формам поисковой выдачи

Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и ivi утверждают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, тем самым нарушая закон о конкуренции. Компании настаивают на необходимости дать сторонним сервисам доступ ко всем формам поисковой выдачи «на коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка». С претензиями онлайн-сервисов ознакомились «Ведомости».

По мнению компаний, «Яндекс» предоставляет «определенные преференции» связанным с ним сервисам с помощью модулей, которые отвечают на запрос пользователя на странице с результатами поиска сразу после рекламы (поисковые «колдунщики»). В подготовленной компаниями записке говорится, что не связанные с «Яндексом» сервисы не могут получить доступ к таким интерактивным ответам.

В частности, на запрос «Купить авто» выдаются «колдунщики» конкурирующего с Avito сервиса «Яндекса» Auto.ru, на запрос о недвижимости пользователям предлагается конкурент ЦИАНа ««Яндекс.Недвижимость», Profi.ru жалуется на такую же ситуацию с «Яндекс.Услугами», 2ГИС — с «Яндекс.Картами», ivi — с «Кинопоиском». Как отмечает заместитель гендиректора по правовым вопросам ivi Михаил Платов, некоторые ответы «Яндекса» «полностью перекрывают возможность добраться до предложений конкурентов». По информации газеты, позицию пяти сервисов поддерживают и другие компании, такие как «Туту.ру» и Tvigle.

В «Яндексе» утверждают, что интерактивные ответы «не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению каких-либо сайтов». Также представитель «Яндекса» удивился тому, что «коммерческие компании из интернет-индустрии решили регулировать работу другой коммерческой компании».