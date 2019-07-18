Депутаты предлагают временно ограничить выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

В Госдуму внесен законопроект о временном ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ. Среди авторов инициативы — депутаты от комитета по безопасности и противодействию коррупции — председатель комитета Василий Пискарев, его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн и член комитета Адальби Шхагошев.

На фоне напряженной международной обстановки и откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении Российской Федерации, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительных мер по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности»,— говорится в пояснительной записке к документу. Такое ограничение может быть принято на срок до пяти лет.

По мнению авторов, есть случаи, когда во время зарубежной поездки правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан только из-за прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности.

Ранее выезд за пределы страны без разрешения руководства могут запретить россиянам, проходящим военную службу по контракту в структурах ФСБ. Ограничения будут действовать на период действия контракта.