Рузаевский химмашзавод отказался от иска к Выксунскому металлургическому заводу

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу об обязании в отношении АО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ, Нижегородская область, входит в АО «Объединенная металлургическая компания») по иску АО «Рузаевский завод химического машиностроения» (Рузхиммаш, Мордовия, производит железнодорожные вагоны, входит в группу RM Rail). Как сообщается в картотеке дел, заявитель отказался от своего требования еще до начала судебного заседания.

Напомним, иск был подан в июне 2019 года. Тогда стороны отказались комментировать спор. Однако, вероятно, он мог быть связан с отказом ВМЗ осуществлять поставки железнодорожных колес в июне для Рузхиммаша, несмотря на наличие долгосрочного контракта.

Как писал “Ъ”, в конце мая на ВМЗ пожаловались сразу несколько поставщиков из-за резкого повышения цен.

Анастасия Еремина