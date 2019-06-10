Мордовский «Рузхиммаш» судится с Выксунским металлургическим заводом

Мордовское АО «Рузхиммаш» (производит железнодорожные вагоны, входит в группу RM Rail) подало в арбитражный суд Москвы иск об обязании к АО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ, входит в АО «Объединенная металлургическая компания»). Как сообщается в картотеке дел, сторонам назначено собеседование на 15 июля.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что «Рузхиммаш» получил отказ ВМЗ поставлять колеса предприятию в июне, несмотря на заключенный долгосрочный контракт. Возможность закупить товар у других поставщиков, по мнению «Рузхиммаша», отсутствует в связи с доминирующим положением ВМЗ на рынке.

В RM Rail отказались от комментариев, “Ъ-Приволжье” в пресс-службе ВМЗ не смогли прокомментировать иск на момент публикации новости.

Напомним, в конце мая “Ъ” писал о резком повышении цен ВМЗ на свою продукцию. Жалобы поступили сразу от нескольких участников железнодорожного рынка.

Анастасия Еремина