На федеральной трассе Р-21 «Кола» снова разведут Ладожский мост

В четверг, 18 июля, на 40+162 км федеральной автодороги Р-21 «Кола» на 45 минут разведут Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти. Переправа будет временно недоступна для автомобилистов с 15:00 до 15:45 из-за прохода вверх по Неве яхты «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 22 метра, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, в последний раз из-за прохода негабаритных судов Ладожский мост разводили 27 июня.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в связи с проведением репетиций Главного военно-морского парада в Петербурге вне графика будут разводиться несколько мостов в центре города.