Репетиции Военно-морского парада перекроют движение в центре Петербурга

В связи с подготовкой и проведением в Петербурге Главного военно-морского парада в центре города на несколько дней ограничивается движение транспорта.

В частности, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в течение нескольких дней: 16, 17, 19, 20, 22 и 29 июля на период с 05:00 до 06:15 для автомобилистов будет полностью перекрыт Благовещенский мост. Также в эти дни вне графика будут разводиться Дворцовый (с 04:55 до 06:15), Троицкий (с 04:50 до 06:15) и Литейный (с 04:45 до 06:15) мосты.

Помимо этого, 16 и 19 июля с 19:30 до 22:00 движение перекроют по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади и по Английской набережной — от Сенатской площади до Благовещенского моста.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Главный Военно-морской парад в Петербурге в 2019 году пройдет в более крупном формате — в нем ожидается участие новых кораблей и рекордного количества военнослужащих. Мероприятие состоится в День ВМФ — 28 июля.