Около 10 тыс. клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак в 2018 году

Почти 10 тыс. клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак при поддержке различных государств, говорится в сообщении компании. Большая часть «активности» шла со стороны Ирана, Северной Кореи и России.

«В прошлом году Microsoft уведомила почти 10 тыс. клиентов о том, что они стали объектом или подверглись угрозе кибератак со стороны государств. Около 84% этих атак было направлено в отношении компаний, а около 16% — на личные учетные записи пользователей»,— заявила компания. Кибератаки, по данным Microsoft, были организованы иранскими группами, которые компания называет Holmium и Mercury, северокорейской группой — Thallium и двумя российскими группами — Yttrium и Strontium.

Напомним, в августе прошлого года Microsoft заявила о попытках фишинга российских хакеров с поддельных интернет-доменов, замаскированных под домены Сената США и двух консервативных организаций: Гудзоновского института и Международного республиканского института. В заявлении компании отмечается, что «российские спецслужбы, на которые работают хакеры, активизируются непосредственно перед выборами, которые пройдут в начале ноября».

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