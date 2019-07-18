ВОЗ объявила вспышку Эболы в Конго чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вируса Эбола в Конго международной чрезвычайной ситуацией (ЧС). Экспертный комитет ВОЗ ранее в трех случаях отказывался дать рекомендацию для объявления ЧС, хотя для этого давно были все условия, передает AP.

Более 1,6 тыс. человек умерло с августа в результате второй по смертоносности вспышки Эболы в истории. Объявление ЧС призвано привлечь больше внимания со стороны международного сообщества и гуманитарной помощи. Однако не исключается, что мнительные власти некоторых стран могут отреагировать закрытием границ.

Вирус Эбола был обнаружен в дельте реки Заир (также прежнее название ДРК.— “Ъ”) в 1976 году. С тех пор его вспышки происходили в ряде африканских стран — Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д’Ивуаре. Самая масштабная эпидемия произошла в 2014–2016 годах. Тогда вирусом заразилось 28,6 тыс. человек, из которых 11,3 тыс. умерло. Большинство жертв вируса были гражданами Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии.

Ученые американского Центра по контролю и профилактике заболеваний создали синтетическую версию вируса Эбола — смертельной инфекции, охватившей несколько африканских стран.

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