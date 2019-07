Искусственный вирус Эбола

Ученые американского Центра по контролю и профилактике заболеваний создали синтетическую версию вируса Эбола — смертельной инфекции, охватившей несколько африканских стран. Искусственный вирус позволяет понять, насколько эффективны экспериментальные вакцины.

Пока что результаты обнадеживающие: установлено, что, хотя два вида вакцин, готовые к применению в полевых условиях, разработаны против давних вариаций вируса Эбола, они продолжают быть эффективными и против нынешней. Новая вспышка заболеваемости — вторая по величине за последние пять лет: с начала прошлого лета свыше 2,4 тыс. человек инфицировано вирусом Эбола, из них более 1,6 тыс. умерло.

Отрадные результаты работы американских инфекционистов не заслоняют, однако, того неприятного факта, что ученые фактически не имеют доступа к биологическим материалам от больных в Демократической Республике Конго, центре эпидемии. Не только нынешних вариаций вируса американцам не удалось получить, но даже прежних, от вспышек, случившихся в 2014 и 2017 годах. Именно поэтому пришлось синтезировать вирус и испытывать вакцины на генно-модифицированном материале.

Исследователи надеются испробовать эту терапию в полевых условиях, в эпидемических очагах, однако единодушны в том, что гораздо проще, дешевле и надежнее было бы настраивать вакцину, имея в противниках реальные штаммы вирусов. Но, увы, ученым неизвестно ни единого биологического образца, взятого от больного, заразившегося вирусом Эбола в нынешней вспышке. «Они весьма быстро сделали огромную работу,— комментирует Том Гейсберт, эпидемиолог из Университета Техаса,— но, боже, сколько ресурсов им понадобилось на эту генетическую модификацию, как это все было дорого, как энергозатратно! Насколько проще было бы получить биоматериалы!»

А инфекционист из Квебека Гэри Кобингер, создатель одного из видов терапии против вируса Эбола, утверждает, что такова общемировая тенденция: «Становится все труднее и труднее получать патогенные образцы для изучения, и не только из Конго. А это значит, что ученый мир теряет возможность плотного наблюдения за эпидемическими проявлениями, хуже становятся диагностические и лечебные возможности».

Нынешние лекарства против вируса Эбола не были бы разработаны ни за что, если бы не позиция правительства Гвинеи-Бисау, которое потрудилось как можно скорее отправить образцы в США и Канаду, вспоминает Гэри Кобингер. Благодаря той оперативности сегодня есть хотя бы какая-то вакцина, и большая удача, что она продолжает работать.

«Непростая задача,— комментирует Лора Макмаллен, одна из создательниц искусственного вируса,— надо же собрать биоматериал, затем найти сопровождающего, обеспечить сохранность образца... Это, конечно, логистическая задача, но еще ведь надо получить разнообразные официальные разрешения на всем пути следования биоматериала».

Джессика Илунга, представитель Министерства здравоохранения Конго, заявила, что для комментария ей надо будет ознакомиться с государственными правилами обращения с вирусами.

Анатолий Кривов

По материалам Characterisation of infectious Ebola virus from the ongoing outbreak to guide response activities in the Democratic Republic of the Congo: a phylogenetic and in vitro analysis; Laura K McMullan, Mike Flint, Ayan Chakrabarti, Lisa Guerrero, Michael K Lo, Danielle Porter et al., журнал Lancet, июль 2019 г.