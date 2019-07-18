Палата представителей США отклонила законопроект об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США отложила резолюцию с предложением о вынесении импичмента президенту Дональду Трампу. За то, чтобы отклонить документ, проголосовали 332 человека. Против выступили 95, передает Reuters. Это решение однако не носит окончательный характер.

Инициатором законопроекта выступает представитель Демократической партии Эл Грин. Дважды ему не удавалось провести его в Палате представителей.

Согласно опросу социологической службы Gallup, почти половина американцев (45%) считает, господину Трампу необходимо объявить импичмент. При этом 53% придерживаются противоположного мнения.

В июне спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси отказалась поддержать призыв соратников по партии, требующих скорейшего начала процедуры импичмента действующего президента. По ее словам, первый шаг будет сделан, когда демократы поймут, «что это нужно».

Подробнее — в публикации “Ъ” «С импичментом Дональда Трампа решено не спешить».