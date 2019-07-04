Почти половина американцев выступает за импичмент Трампа

Согласно опросу социологической службы Gallup, почти половина американцев (45%) считает, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент. При этом 53% придерживаются противоположного мнения.

Среди тех, кто поддерживает идею импичмента, большинство — 81% — сторонников Демократической партии, среди сторонников республиканцев за отставку выступает лишь 7%. Социологи отмечают, что благосклонно к действующему президенту относится лишь 41% населения страны.

Опрос Gallup проводился в начале июня. В нем приняло участие 1018 совершеннолетних американцев.