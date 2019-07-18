Студентов проверили на онлайн-прилежание

В центре психометрических исследований в онлайн-образовании НИУ ВШЭ разработали модель, позволяющую прогнозировать активность студентов онлайн-курсов. Модель позволяет отслеживать активность студента внутри курса — например, просмотрит ли он видеолекцию или прочтет необходимый материал. Система опробована с использованием платформы онлайн-обучения Coursera на 21 тыс. студентов, а исследование с использованием модели выявило, что обучающие чаще выбирают видео, а не текстовые лекции. 65% студентов имеют нулевую активность уже на второй неделе обучения и только у 5% студентов активность в ходе обучения, наоборот, повышается.

Математическая модель, разработанная в ВШЭ, является расширением модели Раша (система, которая позволяет измерить уровень трудности задания и уровень подготовленности студента). На ее основе в ВШЭ провели исследование онлайн-обучения и выяснили, что студенты чаще выбирают просмотр видеолекций, чем прочтение образовательного материала. Каждый студент, согласно результатам исследования, имеет индивидуальную динамику активности, однако ученые выделили три основных ее типа. Так, около 85% учащихся показывают снижение активности (причем 65% будут иметь нулевую активность уже на второй неделе). Только 10% учащихся, согласно полученным результатам, продолжают активное обучение в течение всего курса. И всего около 5% имеют увеличивающуюся активность в течение курса. 10% студентов (со стабильной динамикой активности) наиболее продуктивны в решении проверочных заданий, используют меньше попыток и допускают меньше ошибок.

Ученые считают, что на основе результатов прогнозирования составители онлайн-курсов и вузы получат возможность корректировать лекции, адаптируя отдельные разделы для различных групп студентов, чтобы уменьшить долю отстающих. Например, зная, что студенты «более активно просматривают видеолекции, мы можем материалы для чтения встраивать в видеоконтент», говорит руководитель центра психометрических исследований в онлайн-образовании НИУ ВШЭ Дмитрий Аббакумов.

В прошлом году ученые ВШЭ и бельгийского Университета Лёвена разработали метод оценки успехов студентов в цифровых учебных средах. Полные выводы исследования они опубликовали в американском журнале Behavior Research Methods. Исследователи отмечали, что для оценки прохождения студентом онлайн-курсов эффективнее проверять не разницу между знаниями и умениями в начальной и конечной точках учебного курса через входной и финальный тест, а динамику прогресса внутри курса. Проверять ее они предложили через «цифровые логи» студентов. Логи — это «события, фиксируемые платформой онлайн-обучения», объяснял “Ъ” Дмитрий Аббакумов: например, «просмотры видеолекций и попытки решения заданий».

По словам директора по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Евгении Кулик, «разработанная модель может быть использована при прогнозировании отсева студентов на массовых открытых онлайн-курсах (МООК)»: «По сравнению с анализом выживаемости (survival analysis), который прогнозирует момент отсева студента с курса и часто используется в исследованиях МООК, психометрический подход детально описывает поведение студентов, ориентируясь на каждое отдельное их взаимодействие с единицей контента в курсе». Руководитель отдела анализа данных образовательной онлайн-платформы Учи.ру Илья Колчин рассказал “Ъ”, что на платформе модель Раша, на которой основаны разработки ВШЭ, уже используется, чтобы определить уровень сложности образовательного контента и корректно диагностировать текущий уровень ученика. «Сегодня возможности онлайн-платформ позволяют нам подобрать сложность заданий, адекватную знаниям ученика, на каком бы официальном уровне он ни находился,— к примеру, в системе школьных классов. То есть одаренный второклассник может в действительности иметь знания на уровне четвертого класса,— пояснил господин Колчин.— Мы это увидим в процессе его взаимодействия с платформой и сможем выстроить для него индивидуальный образовательный трек с заданиями соответствующего уровня сложности. В конечном итоге это позволит повысить образовательные результаты ребенка».

Напомним, дискуссия вокруг эффективности онлайн-образования в России развернулась после того, как ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов в 2018 году заявил, что в течение пяти лет вуз полностью откажется от аудиторных лекций. Вместо них профессора «Вышки» будут записывать собственные онлайн-курсы. В разговоре с корреспондентом “Ъ” это решение господин Кузьминов тогда объяснил тем, что традиционные лекции превратились в «профанацию»: их посещаемость во всех вузах оставляет желать лучшего, а у преподавателей не остается времени на исследовательскую работу из-за аудиторной нагрузки.

Ксения Миронова