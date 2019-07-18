Абоненты зашли на кофе

Партнерство с кофейнями помогло трафику и продажам сотовой розницы. Так, в салонах «Вымпелкома», где продают кофе, трафик вырос в полтора раза, а у Tele2 продажи таких точек опережают показатели обычных в 1,5–2 раза. Но рост продаж вряд ли будет долгосрочным, а масштабируемости проектов помешает нехватка площадей, считают эксперты.

Открытие партнерских кофеен в салонах «Вымпелкома» (бренд «Билайн») приносит до 50% дополнительного клиентского трафика, сообщил вице-президент по продажам и клиентскому сервису оператора Юрий Смагаринский. За первое полугодие 2019 года трафик в таких салонах превысил 650 тыс. посетителей, из них в кофейни пришли более 270 тыс. Это сказывается и на выручке: так, в салоне с кофейней на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга продажи сим-карт и телефонов выросли в два раза, утверждает он. Сейчас в сети «Билайн» 18 магазинов с кофейнями, до конца года их число планируется увеличить до 50. Оператор также запустил бренд «Билайн и Кофе», который будет поддерживать единый стиль вне зависимости от партнера конкретного салона, рассказал господин Смагаринский.

Первой формат салонов сотовой связи с кофейнями на российском рынке еще в 2014 году запустила «Евросеть». В мае 2017 года Tele2 начал открывать кофейни в салонах совместно с сетью Cofix. У «Билайна» кофейни в партнерстве с Coffee Like начали появляться в марте 2018 года, а в декабре оператор начал открывать кофе-корнеры с Costa Express. Тогда же МТС открыла первую точку с кофейней в Москве в партнерстве с «Росинтер Ресторантс Холдингом», управляющим в России сетью Costa Coffee.

В «Связном—Евросети» кофе продается в нескольких десятках магазинов. Такие точки демонстрируют ощутимый рост продаж, сообщили в компании: по итогам первого полугодия выручка магазинов с кофе была на 10–15% больше, чем в аналогичных по площади.

За два года к проекту Tele2 также присоединились сети кофеен и кондитерских One Price Coffee, Kuzina, Coffee Like, Barbarista Coffee и локальные партнеры, рассказали в компании. Сейчас у Tele2 около 45 таких точек. «Проект полностью оправдал себя с точки зрения бизнеса. Трафик в совмещенных с кофейнями салонах на 200–300% больше, чем в обычных точках. Конверсия превышает 7%, а продажи опережают показатели традиционных точек в 1,5–2 раза»,— рассказал представитель Tele2. Для Cofix такие точки сокращают затраты на строительство и аренду площадей, позволяют проводить совместные маркетинговые кампании и привлекать дополнительный клиентский трафик, говорит директор департамента недвижимости «Урбан Кофикс Раша» Елена Карамышева.

МТС также удовлетворена развитием кофеен в салонах. Оператор открывает их с разными партнерами в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, общее число точек в компании не называют, хотя ранее МТС рассчитывала открыть «несколько десятков» в 2019 году. «Кофейни — это все же дополнительный комфорт для посетителей и лишь отчасти увеличение потока клиентов»,— отметили в МТС.

В «МегаФоне» сообщили, что тоже развивают салоны с кофейнями: «Это проекты с разными компаниями, и мы видим перспективу в этом направлении».

Присутствие точки с кофе может увеличить продажи, допускает руководитель Content Review Сергей Половников. «Пока человек ждет кофе, он рассматривает телефоны и открыт к общению, что на руку продавцу, у которого появляется возможность уговорить его на покупку»,— рассуждает он. Но, по мнению эксперта, взрывной рост продаж не будет долгосрочным, за ним последует стагнация, если операторы не продолжат увеличивать число точек с кофейнями.

Масштабирование проектов упирается в нехватку площадей, отмечает гендиректор Retail & HoReCa «Русхолтс» Александр Кузьмин: большинство точек не обладают достаточной площадью, чтобы в одном помещении открыть еще и полноценное кафе. На его взгляд, перспективным может стать формат автоматизированных точек «кофе с собой» площадью от 1 кв. м, но потребители в России пока не слишком им доверяют.

Юлия Тишина