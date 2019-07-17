Путин и Лукашенко посетили монастырь на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств присутствовали на службе, побывали на территории скита во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев.

Затем они посетили остров Светлый, осмотрели Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита. Владимир Путин и Александр Лукашенко по завершении поездки на Валаам сделали остановку на острове Коневец, расположенном в западной части Ладожского озера в Ленинградской области, и посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь. Отмечается, что встреча президентов носит неформальный характер. 18 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно признавался, что является атеистом.

О вопросах, которые планировали обсудить президенты в поездке, читайте в материале “Ъ FM”.