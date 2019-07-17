Владимир Путин и Александр Лукашенко затронут перспективы интеграции

17 июля начинается двухдневный визит Александра Лукашенко в Россию. Сначала они с Владимиром Путиным в неформальной обстановке посетят Валаам, а в четверг проведут уже официальные переговоры в Санкт-Петербурге. Чего ждать от этих встреч? Об этом — Иван Якунин.

Обычно Владимир Путин посещает Валаам один. Поэтому, когда он предложил Александру Лукашенко составить ему компанию в этой поездке, тот ответил, что «просто должен» там побывать. Хотя мог и отказаться: несколько лет назад президент Белоруссии признался, что он атеист. Поползли слухи, что некое важное решение будет принято прямо там, с благословения православной церкви, но Лукашенко сообщения опроверг. Никакой специальной подготовки к визиту глав двух государств не проводилось, рассказал «Ъ FM» отец Агапий, который трудится на местной ферме: «Местным жителям, мне кажется, все равно, приезжают или не приезжают. Конечно, всем интересно посмотреть на президента, пожать руку. Они к ним все подходить, кто какие-то вопросы задавать, кто жаловаться. Такая какая-то радость у всех».

В белорусском кабмине обозначили главную тему грядущих переговоров — перспективы интеграции. В десятках инициатив легко запутаться. В тупике оказалась даже рабочая группа двух стран, которая их прорабатывает. В начале июля госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота встречался с Александром Лукашенко, и тот с неприкрытым возмущением констатировал: с российской стороны доносятся одни обещания, нам с Владимиром Путиным скоро обсуждать итоги ваших переговоров, а итогов нет. Нерешенными остаются вопросы цен на энергоносители, поставок продуктов на российский рынок.

В общем, фон для встречи с российским президентом не самый благоприятный, говорит политолог Александр Класковский: «На Валааме, видимо, Александр Лукашенко и Владимир Путин будут молиться каждый о своем. Никакой продвинутой интеграции белорусская сторона, положа руку на сердце, не хочет. Ее устроила бы прежняя схема, когда она получала достаточно дешевые российские ресурсы и в то же время интеграционные процессы не заходили настолько далеко, чтобы это выглядело каким-то посягательством на белорусский суверенитет.

А российская сторона заинтересована в том, чтобы не ослабить контроль над белорусским стратегическим плацдармом».

А риск потерять контроль уже есть. Буквально на прошлой неделе белорусский Минфин заявил, что обратился за кредитом не к России, как это обычно бывает, а к Китаю. И готовится получить $600 млн, чтобы погасить российский кредит. Китай — сложный кредитор, до этого он давал Белоруссии займы на то, чтобы купить и установить исключительно китайское оборудование. И раз Лукашенко вновь обратился к таким партнерам, не за горами разрыв отношений с Россией, заговорили конспирологи. Но на деле такое решение — это подарок Владимиру Путину, считает политолог Дмитрий Болкунец: «РФ является главным, наверное, на сегодняшний день кредитором Белоруссии. И мы знаем, что у России самой есть сложности с поиском денег за рубежом. И в этих условиях мы вынуждены помогать Белоруссии многие годы. И в данном случае, если белорусская сторона нашла возможность внешних заимствований в других странах, я думаю, что для России это выгодно.

Но для Белоруссии не очень — условия, которые Китай предоставил, и процентные ставки не очень комфортные по сравнению с российскими».

В сухом остатке: есть ворох накопленных проблем, решить которые, кажется, способны только на высшем уровне. Александр Лукашенко регулярно выступает с критикой Москвы, но одновременно с охотой соглашается на неформальные встречи. Недавно, например, после саммита G20, Владимир Путин гостил в его резиденции, пил чай с абрикосами.

Накануне Александр Лукашенко принимал губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он отметил, что республика готова откликнуться на любую просьбу и помочь в развитии региона, несмотря на расстояния, которые их разделяют. После этого президент наградил губернатора орденом Почета.