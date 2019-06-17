Госстройнадзор «проявил» обманутых дольщиков

Госстройнадзор Ленобласти направил в Минстрой РФ список из 24 компаний-застройщиков Ленобласти, находящихся на разных стадиях банкротства. Как объяснили в ведомстве, это позволит автоматически включить граждан в федеральный реестр пострадавших участников долевого строительства, тогда как раньше для этого им нужно было самостоятельно собирать документы и обращаться с заявлением в органы госвласти. В итоге по сравнению с прошлым списком количество обманутых дольщиков в регионе возросло в 22 раза — с 451 до 10,3 тыс. человек. К ним могут присоединиться еще 6,8 тыс. человек, купивших квартиру у пока не признанных несостоятельными застройщиков, но уже сорвавших сроки реализации своих объектов.

По информации регионального Госстройнадзора, сегодня в области насчитывается 24 застройщика, сорвавших сроки сдачи в своих жилых комплексах и находящихся на разных стадиях банкротства. Всего в проблемных объектах было продано 10,3 тыс. квартир. Самыми крупными жилыми комплексами в этом списке являются объекты во Всеволожском районе: ЖК «Силы природы» от О2 Group (2,8 тыс. квартир), ЖК «Десяткино 2.0» (1,6 тыс.) и ЖК «Яркий» (844) от «Норманна».

Обновленный список проблемных объектов региональное ведомство направило для того, чтобы дольщики этих жилых комплексов попали в федеральный реестр пострадавших участников долевого строительства, согласно критериям, установленным приказом Минстроя России № 560/пр от 12.08.2016. Ранее для того, чтобы граждан включили в него, им требовалось собрать перечень документов и обратиться с официальным заявлением. Делали это далеко не все, и, по данным областного Госстройнадзора, сегодня в федеральном реестре насчитывается всего 451 человек. Сейчас Госдума РФ рассматривает законопроект, согласно которому обманутым дольщикам не нужно будет собирать документы и заявлять о своем статусе. Согласно законодательной инициативе, объект будет признан проблемным после срыва сроков передачи ключей или введения процедуры банкротства, а данные об обманутых дольщиках будут поступать из Росреестра автоматически. В мае Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении (см. “Ъ” от 22.05.2019).

Внесенные в реестр обманутые дольщики могут рассчитывать на помощь от государства. Она может быть выражена в предоставлении жилья, поиске инвесторов для достройки или же завершении строительства объекта за бюджетный счет.

Направил в Минстрой Госстройнадзор и перечень «контрольных объектов» Ленобласти, строительство которых идет слишком медленно или вовсе не ведется. Это 30 жилых комплексов, квартиры в которых приобрели почти 6,8 тыс. человек. Самые крупными являются ЖК «Три кита» от «Лидер Групп» (1,8 тыс. квартир), ЖК «Тридевяткино Царство» (1,2 тыс.) от «Унисто Петросталь», ЖК «Рябиновый сад» (1,1 тыс.) от ИК «Строительное управление».

В прошлом году вступили в силу изменения в приказ Минстроя России № 560/пр от 12.08.2016, регламентирующие критерии для включения объекта недвижимости в реестр проблемных. Согласно новой редакции, такой статус он получает, в случае если сроки выдачи ключей дольщику сорваны на полгода, тогда как раньше для этого требовалось девять месяцев. Кроме того, в список проблемных объект может быть внесен сразу после того, как в отношении строительной компании была введена процедура банкротства. До поправок дольщикам приходилось ждать несколько лет до окончания процедуры. Получение официального статуса проблемного объекта обязывает региональные власти ежеквартально присылать в Минстрой РФ отчет о решении проблемы.

Ольга Кантемирова