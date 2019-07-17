Частный трейдер сделал ответный ход в споре с ЦБ

Российский трейдер Элвис Марламов хочет отсудить у Центробанка 12 млн руб. В эту сумму он оценивает упущенную выгоду из-за обвинений в инсайдерской торговле. Трейдер год не имел доступа к бирже, к тому же, против него возбудили уголовное дело. Истец считает, что Центробанк недостаточно исследовал факты и обвинил его несправедливо. Каковы шансы частного трейдера в борьбе с регулятором? Разбирался Сергей Гусев.

Противостояние трейдера Элвиса Марламова с Центробанком началось в прошлом году. Марламов был автором так называемых стратегий автоследования на сайте «Финам», которые позволяли подписчикам копировать его сделки на фондовом рынке. Операции приносили прибыль, а последователей становилось все больше, но потом вмешался Центробанк. По мнению регулятора, трейдер манипулировал рынком — открывал позицию через отдельный счет, а затем совершал такую же сделку через счет автоследования; действия подписчиков меняли котировки, и трейдер закрывал позицию на изолированном счете. По версии ЦБ, Марламов заработал на этом 8 млн руб. Правда, материалов той проверки трейдер так и не увидел, хотя они легли в основу уголовного дела против него.

Год назад Генпрокуратура его закрыла, но затем расследование возобновили. Теперь трейдер требует предоставить материалы в суде, рассказал его адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Law&Capital Виктор Обыденнов: «Мы хотим добиться того, чтобы суд признал незаконным отказ Центрального банка показать материалы проверки. Кроме того, намерены оспаривать сам факт инсайдерской торговли. В случае положительного исхода дела мы также будем добиваться взыскания убытков — 12 млн руб. Абсолютная непонятно, почему уголовное дело возбуждается повторно. К тому же, мы не можем посмотреть материалы, даже не знаем, как защититься».

В Центробанке «Коммерсантъ FM» заявили, что действуют строго в рамках закона и в данном случае передали материалы проверки в правоохранительные органы. К тому же, в законе «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации» в прошлом году не было прописано право подозреваемого знакомиться с материалами проверки. Но все это не отменяет того факта, что трейдер пострадал из-за блокировки счетов, так как не мог реагировать на растущие котировки, рассказал Элвис Марламов: «Я получил как реальные, так и косвенные убытки: я не мог заработать, в то время как рынок рос.

Мне так до сих пор и не смогли аргументированно объяснить, почему счета были заблокированы».

Каковы шансы оспорить действия регулятора в суде? Как минимум, сомнения вызывает сама схема, в которой обвиняют Элвиса Марламова. Как рассказал «Коммерсантъ FM» руководитель департамента торговых сервисов и приложений компании «Финам» Алексей Богданов, система автоследования, которой пользовался трейдер, сконструирована таким образом, чтобы можно было минимально влиять на рынок: «Автор не знает точного количества денег его подписчиков, он может только догадываться об этом. Кроме того, когда он совершает сделку, то клиент не делает того же в тот же момент. Существует очень сложный механизм исполнения, который анализирует в режиме реального времени глубину спроса и предложения, оценивает тот объем, который можно выставить за единицу времени. Дальше существует определенная задержка, чтобы минимально оказать влияние на рынок и избежать вычисления алготрейдерами и другими системами торговли».

Однако манипуляции на российской бирже остаются излюбленной темой для жалоб игроков рынка. Они происходят в том числе потому, что на бирже мало участников: инвесторы неохотно несут туда деньги. И неясно, какой сигнал им подаст противостояние ЦБ и Элвиса Марламова, — что манипуляции оперативно пресекаются или что удачливый трейдер может в любой момент стать фигурантом уголовного дела.

С мая этого года в России действует новая редакция закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации». Она дает подозреваемым дополнительные права, например, знакомиться с материалами проверок ЦБ. При этом у регулятора также появились новые полномочия, в частности, на осмотр помещений и документов.