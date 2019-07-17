«Джереми Корбин не сумел защитить ценности лейбористов»

Более 60 членов Палаты лордов выступили в британской газете The Guardian с обвинениями в адрес главы Лейбористской партии Джереми Корбина. Такая реакция была вызвана «систематическими проявлениями антисемитизма» внутри партии, о которых было рассказано в эфире BBC. Скандал рискует нанести ущерб репутации лейбористов и лично их лидеру.

Тема антисемитизма в рядах лейбористов всплыла в связи с вышедшим на прошлой неделе в эфире BBC выпуском передачи Panorama, под названием «Является ли Лейбористская партия антисемитской?». В этом фильме восемь бывших членов партии рассказывали о том, что с 2015 года, когда Джереми Корбин был избран главой лейбористов, антисемитизм становится в партии все более привычным. По их словам, в кругах лейбористов замена слова «еврей» на «израильтянин» сразу же оправдывала даже самые радикальные высказывания.

Авторы передачи отмечали: «симпатия по отношению к Палестине» антисемитизмом не является, но вот высказывания о «врожденной жестокости израильтян» и призывы к уничтожению Государства Израиль к нему относятся.

Также критику вызвало «агрессивное» и «антидемократичное» поведение руководства партии по отношению к тем лейбористам, которые «осмелились» пожаловаться на расизм внутри партии.

Как следует из фильма, инциденты повторяются из года в год и наносят все больший ущерб имиджу лейбористов. По мнению британского издания The Independent, серия скандалов в партии показывает, что «в погоне за идеалами социализма в жертву приносится человеческое достоинство».

Лейбористской партии уже не раз приходилось иметь дело с обвинениями в антисемитизме. Так было, например, со скандальным заявлением члена Палаты общин лейбориста Джеральда Кауфмана о том, что «еврейские деньги» обеспечили победу консерваторов в 2015 году. К тому же, по мнению критиков, глава партии Джереми Корбин поддерживает организации «Хамас» и «Хезболла», которые в Британии признаны террористическими.

Чтобы успокоить оппонентов, господин Корбин еще в 2016 году разрешил проведение расследования, которое возглавила адвокат и правозащитница Шами Чакрабати. Ее задачей было выявление и искоренение антисемитизма в партии.

Согласно выводам комиссии, атмосфера в партии была «токсичной», а в опубликованном докладе лейбористам советовали избегать каких-либо отсылок к Гитлеру, холокосту и нацизму, особенно по отношению к палестино-израильскому конфликту.

Следующий шаг по «борьбе с расизмом» произошел в 2017 году, когда во внутрипартийном уставе был записан тезис о недопустимости «риторики ненависти». Тем не менее 2018 год для Лейбористской партии снова ознаменовался антисемитскими инцидентами. Речь шла как о всплывших историях из прошлого партии, так и о новых инцидентах. Так, газета The Sunday Times опубликовала досье, в котором описывался «повседневный антисемитизм» в группах поддержки Джереми Корбина в Facebook. В качестве примера были приведены многочисленные теории заговора и радикальная риторика по отношению к Израилю. А ряд политиков в прошлом пришлось исключить из партии за открытый антисемитизм. Среди них, например, бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, запомнившийся комментариями о «сотрудничестве между Гитлером и сионистами».

Для главной оппозиционной партии, которая позиционирует себя как оплот «антирасизма», подобные обвинения опасны. По информации BBC, все больше лейбористов критикует господина Корбина и осуждает слабый и нерешительный ответ партии на новый кризис. Во вторник более 60 лейбористов—членов Палаты лордов выступили в газете The Guardian с критикой. «Партия лейбористов открыта для всех независимо от расы, веры, возраста, пола и сексуальной ориентации (кроме, по ходу, евреев). Это ваше наследие, господин Корбин»,— заявили они. Лорды считают, что «господин Корбин не сумел защитить ценности лейбористов и поэтому провалил испытание лидерством».

Иван Тарханов