Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге. Санкция нужна для запуска системы freeflow, позволяющей отказаться от шлагбаумов на пунктах взимания платы. О планах по внедрению такой системы чиновники говорят с 2014 года, но сделать этого до сих не удалось.
О разработанных поправках в КоАП РФ и Бюджетный кодекс сообщила «Парламентская газета». Правительство предлагает установить штраф 2,5 тыс. руб. за проезд по платной дороге без оплаты. Законопроект будет рассмотрен 20 июня на президентском Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Сейчас большая часть ПВП обслуживается операторами, автомобилисты передают им деньги за проезд либо оплачивают картами. Из-за этого образуются очереди и пробки, особенно в часы пик. При использовании freeflow шлагбаумов нет (либо они подняты), ПВП проезжается на полной скорости, а деньги списываются автоматически со счета автовладельца, который привязан к номеру автовладельца. Номер, в свою очередь, распознает камера, установленная на ПВП. Подобная система применяется на платных дорогах Италии, Австрии, Швейцарии.
О разработке подобной системы власти говорят с 2014 года. Тогда в госкомпании «Автодор» посчитали, что, отказавшись от шлагбаумов на третьей секции Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в пользу freeflow можно сэкономить 15 млрд руб. По данным «Парламентской газеты», именно на ЦКАД, которая сейчас строится, планируется внедрять эту технологию в первую очередь. Законопроект о штрафе 5 тыс. руб. за бесплатный проезд Минтранс разработал еще в 2017 году, но до Госдумы он так и не дошел. Сама технология тестировалась в 2016 году на обходе Одинцово. Минтранс предполагал, что «письма счастья» автовладельцам будет рассылать Ространснадзор, при уплате штрафа будет действовать скидка. Вошли ли эти положения в законопроект, о котором сообщает «Парламентская газета», неизвестно. Связаться с главой президентского совета по кодификации Павлом Крашенниковым “Ъ” не удалось.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков инициативу правительства поддержал. «Проезд по платной дороге — дело добровольное, если хочешь — езжай по бесплатному участку,— сказал он.—
Есть случаи, когда пункты взимания платы проезжают, пристроившись вплотную к впереди идущей машине. Это создает аварийные ситуации, их нужно пресекать».
По мнению господина Лысакова, дискуссионным является вопрос о том, куда должен поступать новый штраф — в бюджет региона, где проходит дорога (по аналогии штрафов ГИБДД), или оператору/владельцу дороги, которые несет потери за счет несанкционированного проезда.
«Системная работа с неплательщиками позволила свести количество таких нарушений на нашей магистрали к абсолютному минимуму,— заявил “Ъ” генеральный директор ООО ''Магистраль северной столицы'' (оператор западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге) Алексей Бнатов.— Несмотря на это, мы поддерживаем инициативу введения санкции за неоплату проезда. Важное значение имеет и работа по формированию культуры потребления относительно нового для нашей страны вида услуг — проезда по платным дорогам.». По его мнению, предлагаемый правительством штраф можно назвать «минимально-приемлемым», ранее обсуждались варианты 3—5 тыс. руб. Господин Бнатов отметил, что компании уже удалось построить смешанную систему платного проезда Flow+ и внедрить систему мер безопасности, позволяющую обслуживать до 355 тыс. поездок в сутки с минимальными задержками и минимальной долей водителей, уклоняющихся от оплаты.
Пока законопроект обсуждается, госкомпания «Автодор» (курирует проекты платных дорог) внедряет альтернативные способы борьбы с неплательщиками, который проезжают через ПВП, ломая «мягкие» шлагбаумы с поворотным механизмом. Начиная с марта 2019 года их начали менять на жесткие металлические. В результате количество несанкционированных проездов уже пошло на убыль, сообщал «Автодор» в конце мая.
От чего зависит цена на платных автодорогах
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