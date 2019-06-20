Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге. Санкция нужна для запуска системы freeflow, позволяющей отказаться от шлагбаумов на пунктах взимания платы. О планах по внедрению такой системы чиновники говорят с 2014 года, но сделать этого до сих не удалось.

О разработанных поправках в КоАП РФ и Бюджетный кодекс сообщила «Парламентская газета». Правительство предлагает установить штраф 2,5 тыс. руб. за проезд по платной дороге без оплаты. Законопроект будет рассмотрен 20 июня на президентском Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Поправки необходимы для внедрения системы freeflow, позволяющей проезжать пункты взимания платы (ПВП) на участках дорога без остановки.

Сейчас большая часть ПВП обслуживается операторами, автомобилисты передают им деньги за проезд либо оплачивают картами. Из-за этого образуются очереди и пробки, особенно в часы пик. При использовании freeflow шлагбаумов нет (либо они подняты), ПВП проезжается на полной скорости, а деньги списываются автоматически со счета автовладельца, который привязан к номеру автовладельца. Номер, в свою очередь, распознает камера, установленная на ПВП. Подобная система применяется на платных дорогах Италии, Австрии, Швейцарии.

О разработке подобной системы власти говорят с 2014 года. Тогда в госкомпании «Автодор» посчитали, что, отказавшись от шлагбаумов на третьей секции Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в пользу freeflow можно сэкономить 15 млрд руб. По данным «Парламентской газеты», именно на ЦКАД, которая сейчас строится, планируется внедрять эту технологию в первую очередь. Законопроект о штрафе 5 тыс. руб. за бесплатный проезд Минтранс разработал еще в 2017 году, но до Госдумы он так и не дошел. Сама технология тестировалась в 2016 году на обходе Одинцово. Минтранс предполагал, что «письма счастья» автовладельцам будет рассылать Ространснадзор, при уплате штрафа будет действовать скидка. Вошли ли эти положения в законопроект, о котором сообщает «Парламентская газета», неизвестно. Связаться с главой президентского совета по кодификации Павлом Крашенниковым “Ъ” не удалось.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков инициативу правительства поддержал. «Проезд по платной дороге — дело добровольное, если хочешь — езжай по бесплатному участку,— сказал он.—

Есть случаи, когда пункты взимания платы проезжают, пристроившись вплотную к впереди идущей машине. Это создает аварийные ситуации, их нужно пресекать».

По мнению господина Лысакова, дискуссионным является вопрос о том, куда должен поступать новый штраф — в бюджет региона, где проходит дорога (по аналогии штрафов ГИБДД), или оператору/владельцу дороги, которые несет потери за счет несанкционированного проезда.

«Системная работа с неплательщиками позволила свести количество таких нарушений на нашей магистрали к абсолютному минимуму,— заявил “Ъ” генеральный директор ООО ''Магистраль северной столицы'' (оператор западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге) Алексей Бнатов.— Несмотря на это, мы поддерживаем инициативу введения санкции за неоплату проезда. Важное значение имеет и работа по формированию культуры потребления относительно нового для нашей страны вида услуг — проезда по платным дорогам.». По его мнению, предлагаемый правительством штраф можно назвать «минимально-приемлемым», ранее обсуждались варианты 3—5 тыс. руб. Господин Бнатов отметил, что компании уже удалось построить смешанную систему платного проезда Flow+ и внедрить систему мер безопасности, позволяющую обслуживать до 355 тыс. поездок в сутки с минимальными задержками и минимальной долей водителей, уклоняющихся от оплаты.

Пока законопроект обсуждается, госкомпания «Автодор» (курирует проекты платных дорог) внедряет альтернативные способы борьбы с неплательщиками, который проезжают через ПВП, ломая «мягкие» шлагбаумы с поворотным механизмом. Начиная с марта 2019 года их начали менять на жесткие металлические. В результате количество несанкционированных проездов уже пошло на убыль, сообщал «Автодор» в конце мая.

Иван Буранов